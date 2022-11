Al langer zorgen over drugsgebruik kruisboogschutter

De man die verdacht wordt van het doden van twee vrouwen in Almelo werd almaar agressiever onder invloed van drugs, zo bleek uit getuigenissen die vrijdag in de strafzaak werden voorgelezen. “Ik ga ze allemaal afmaken” en “zal ik het trippend doen” schreef Kenzo K. in berichten aan zijn vrienden.

De 30-jarige K. kocht in augustus 2020 de kruisboog waarmee hij ruim een jaar later in Almelo op zeker drie mensen schoot, zo luidt de verdenking. Vlak ervoor stak hij zijn buurvrouw en haar nichtje neer, zo bleek uit het strafdossier. K. kwam in januari 2019 met vermoedelijk een burn-out thuis te zitten en begon meer en meer drugs te gebruiken. Tijdens de jaarwisseling van 2020 op 2021 stak K. zichzelf met een mes in zijn buik na zeven zegels lsd geslikt te hebben. Hij dacht dat hij de wereld moest redden door zichzelf te steken. Het was kantje boord, zei de voorzitter van de rechtbank. “Uw darmen kwamen al naar buiten.”

Het was hetzelfde mes als waarmee op 17 september 2021 de twee vrouwen in Almelo zijn gedood. K. overleefde de wond aan zijn buik maar bleef ook daarna lsd gebruiken. Zijn vrienden zagen hem veranderen. De toon van zijn app-berichten werd agressiever en hij leek complottheorie├źn aan te dragen, zo getuigden zijn vrienden. Waarom deed u de wapens en de drugs niet weg nadat u zichzelf bijna doodstak, vroeg de voorzitter aan K. “Ik weet het niet”, reageerde hij. “Ik denk dat ik het gevoel met de realiteit kwijtraakte.”

Het is nog de vraag in hoeverre hij tijdens de dubbele steekpartij en het schieten met de kruisboog onder invloed was van lsd.

De zitting werd vrijdag eerder dan gepland aangehouden. K. gaf aan dat hij de vragen niet meer kon beantwoorden. “In het Pieter Baan Centrum hebben we hem nooit langer dan anderhalf uur bevraagd”, zei een deskundige. “Daarna was hij uitgeput.”

Maandag gaat de strafzaak in de rechtbank in Almelo verder.