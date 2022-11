Australië: wereld weet dat Rusland MH17-moordenaars herbergt

De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Penny Wong, heeft Rusland vrijdag publiekelijk gevraagd de drie veroordeelde verdachten in het omvangrijke MH17-proces uit te leveren. Dat Rusland dit weigert, is volgens Wong kenmerkend voor president Vladimir Poetin. “Wij willen tegen Rusland zeggen: de wereld weet dat u moordenaars herbergt en dat zegt iets over u, meneer Poetin”, aldus Wong tegen de Australische zender ABC.

Donderdag werden drie verdachten veroordeeld tot levenslange celstraffen voor hun betrokkenheid bij het neerhalen van MH17 op 17 juli 2014. Aan boord van het toestel zaten ook 38 mensen uit Australië. De Australische buitenlandminister Wong stelt dat het Nederlandse vonnis bevestigt dat “de Russische Federatie verantwoordelijk is”.

Rusland vindt dat het MH17-proces in Nederland niet onpartijdig verlopen is en zegt dat zeer te betreuren. Rusland zal de bij verstek veroordeelde onderdanen niet uitleveren aan Nederland, liet een vooraanstaande parlementariër donderdag meteen weten.

Nederland en Australië zijn in maart samen een juridische procedure begonnen bij de internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), onder meer om een schadevergoeding van Rusland te eisen vanwege MH17.