Sommige kinderen zijn vrijdagochtend in paniek geraakt, toen bleek dat ze door een staking van chauffeurs geen vervoer hadden naar het speciaal onderwijs. En sommige ouders hebben voor de zekerheid maar een verlofdag opgenomen om hun kinderen thuis te houden. Dat zegt Elijah Delsink, voorzitter van de vereniging Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO).

Chauffeurs in Noord-Holland, Overijssel, Gelderland en Zeeland legden vrijdag het werk neer. Ze willen niet alleen een hoger loon, maar ook betere arbeidsvoorwaarden, zoals betere regelingen bij ziekte en voor pauzes. Volgende week komen mogelijk stakingen in andere delen van het land.

Volgens Delsink staken niet alle chauffeurs. “Sommigen kozen ervoor om alsnog te rijden, omdat ze niet wilden dat de dag van de leerlingen in de soep zou lopen. Er zijn zelfs mensen die dubbele ritten deden, dat zijn helden. Maar sommige stakers lieten een paar kwartier van tevoren weten dat de bus niet zou gaan. We hebben het over leerlingen met bijvoorbeeld autisme, ADHD, het syndroom van Down of neurodivergente stoornissen. Zij werken volgens een schema, fysiek of in hun hoofd. Als iets ze van hun koers af gooit, is de hele dag van de rails af.”

Voor de leerlingen die vanochtend wel op hun school aankwamen, is de onzekerheid nog niet voorbij, benadrukt LBVSO. Ze gaan vaak met een andere chauffeur naar huis, en die staakt misschien wel.

Delsink benadrukt dat hij achter de stakende chauffeurs staat. “De salarissen en de werkomstandigheden zijn om te lachen, we snappen waarom de chauffeurs dit doen. We zijn boos op bedrijven die weigeren om de chauffeurs meer te betalen en een betere cao te geven, en die weigeren nog een keer om tafel te gaan. En we zijn ook boos op gemeenten die steeds te goedkoop aanbesteden. Het ligt aan hen beide. Het is niet òf chocopasta òf marshmallowpasta, het is duo penotti.”

Leerlingen en ouders in de rest van het land krijgen volgende week misschien te maken met stakingen. De LBVSO weet nog niet wanneer en waar dat precies gebeurt. “De leerlingen die nu de dupe zijn, weten als enigen dat ze volgende week wel naar school kunnen gaan. Zij zijn al aan de beurt gekomen. De rest zit nu te wachten op een tikkende tijdbom waarvan ze de timer niet kunnen zien.”