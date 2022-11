BNNVARA noemt niet aanspreken van Van Nieuwkerk ‘pijnlijk’

BNNVARA laat weten het “pijnlijk” te vinden voor de medewerkers dat de omroep Matthijs van Nieuwkerk en de eindredacteuren van De Wereld Draait Door niet heeft aangesproken op hun gedrag. Daarmee reageert de omroep op het bericht van de Volkskrant, die tientallen medewerkers van het programma sprak over “grensoverschrijdend gedrag” van de presentator. Het ging volgens de medewerkers om “extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”. Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.

BNNVARA laat weten signalen te hebben gehad van hoge werkdruk, zoals “de doorstroom van mensen en uitval door ziekte”. Deze signalen “werden door de toenmalige directies beoordeeld als het gevolg van de druk die komt kijken bij het maken van een dagelijks programma dat de lat hoog legt”. Als oplossing daarvoor werden extra mensen aangenomen.

“Voor de veiligheid op de werkvloer zijn deze oplossingen achteraf niet voldoende en passend geweest”, aldus de omroep. “De signalen hadden aanleiding moeten zijn om het gesprek aan te gaan met medewerkers.” BNNVARA stelt vooralsnog geen onafhankelijk onderzoek in, laat de omroep aan de Volkskrant weten. Wel roept de omroep (oud-)medewerkers op hun verhaal te delen.

Volgens de Volkskrant wilde de 62-jarige presentator in eerste instantie niet ingaan op vragen van de krant. In een eerste verklaring zou hij geen spijt hebben betuigd en zou Van Nieuwkerk ook niet hebben gereageerd op het aantal medewerkers dat ziek was uitgevallen. In een latere reactie liet Van Nieuwkerk volgens de krant weten dat het hem spijt.

BNNVARA laat weten “teleurgesteld” te zijn over de twee verschillende statements van de presentator. De omroep heeft naar eigen zeggen de afgelopen maanden “zeer indringende” gesprekken gehad met Van Nieuwkerk. De twee statements doen geen recht aan die gesprekken, aldus BNNVARA. “Dat dwingt ons tot beraad en we gaan hierover met Matthijs in gesprek.”