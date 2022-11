Complotdenker David Icke naar rechter om inreisverbod

De Britse complotdenker David Icke wil dat het inreisverbod dat de IND hem op 4 november heeft opgelegd, van tafel gaat. Hij had de IND gevraagd dit verzoek uiterlijk 17 november in te willigen. Maar die dienst zegt de maximale termijn van zes weken te zullen nemen voor de beoordeling van Ickes bezwaarschrift, tot eind december.

Icke spant daarom een kort geding aan, zo laat hij weten via de antioverheidscoalitie Samen voor Nederland. Mordecha├» Krispijn van die organisatie geeft deze zaak een “aanzienlijke kans” op succes, meldt hij vrijdag. Volgens hem is het inreisverbod juridisch niet overeind te houden en wordt de situatie voor Icke nijpend, omdat die schoonfamilie heeft in Nederland en de feestdagen eraan komen.

Icke zou op 6 november spreken op een demonstratie van Samen voor Nederland in Amsterdam. Maar daags daarvoor werd hem voor twee jaar de toegang ontzegd tot het hele Schengengebied, inclusief Nederland. De Brit was al onderweg maar maakte rechtsomkeert.

David Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Ook staat hij bekend als ontkenner van de Holocaust.