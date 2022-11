Coronagemiddelde naar laagste niveau in ruim 500 dagen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen daalt steeds verder. In de afgelopen week zijn 5634 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), gemiddeld 805 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 3 juli vorig jaar, 503 dagen geleden. Het gemiddelde daalt nu al bijna zes weken op rij.

Het najaar zou eigenlijk juist de periode moeten zijn waarin het aantal besmettingen toeneemt, onder meer door de weersomstandigheden. Dat het aantal positieve tests juist daalt, komt volgens het RIVM doordat veel mensen immuniteit hebben opgebouwd, bijvoorbeeld door de herhaalprikken of doordat ze in de zomer corona hebben gehad.

Het RIVM registreert alleen positieve uitslagen van tests die op de GGD-locaties zijn uitgevoerd. Zelftests thuis worden niet meegerekend. In werkelijkheid kunnen er dus meer besmettingen zijn. Daarom gebruikt het RIVM ook andere manieren om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden, bijvoorbeeld door te meten hoeveel virusdeeltjes in rioolwater zitten. Die concentraties dalen de laatste weken ook.

Doordat minder mensen het coronavirus oplopen, belanden er ook steeds minder in een ziekenhuis. Volgens het Landelijk Coƶrdinatiecentrum Patiƫnten Spreiding (LCPS) behandelen ziekenhuizen nu in totaal 646 positief geteste mensen. Dat is het laagste aantal sinds 27 september, aan het begin van de najaarsgolf. In de afgelopen maand zijn bijna 600 bedden vrijgekomen.