Dit weekend door ongeval minder ICE-treinen van en naar Duitsland

Door een ongeluk met twee goederentreinen in de Duitse deelstaat Nedersaksen wordt de dienstregeling tussen Nederland en Berlijn dit weekend aangepast. Door de botsing tussen de treinen is geen treinverkeer mogelijk op het ICE-traject tussen Hannover en Berlijn. Over dat traject rijden ook de ICE-treinen vanuit en richting Nederland.

Volgens een woordvoerder van de NS worden de internationale treinen richting Berlijn omgeleid en een enkele trein rijdt niet. Reizigers die een treinkaartje hadden gereserveerd worden hierover geïnformeerd.

De extra reistijd kan volgens de woordvoerder oplopen tot zo’n anderhalf uur. Reizigers hebben echter ook de mogelijkheid om in Hannover over te stappen en van en naar Berlijn met een binnenlandse trein te reizen, aldus de NS. “In dat geval komt de vertraging nagenoeg te vervallen”, meldt de woordvoerder. Treinpassagiers in de richting van Hannover krijgen hier onderweg meer uitleg over. Vooralsnog is de verwachting dat de problemen tot zondagavond aanhouden.

Naast de ICE-verbinding tussen Berlijn en Hannover is ook de dienstregeling tussen Berlijn en Zwitserland, Frankfurt en Kassel aangepast.