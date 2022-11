Kabinet: overheid stopt met Facebook als het zich niet aanpast

De overheid stopt met Facebook als het sociale medium niet beter omgaat met gevoelige persoonsgegevens. Dat meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). Het bedrijf dat het privacybeleid van Facebook heeft doorgelicht zegt dat de kans klein is dat Facebook aan alle eisen zal voldoen. Het is dus waarschijnlijk dat de overheid zich uiteindelijk terug gaat trekken van het sociale medium.

De staatssecretaris denkt dat de gegevens van Facebookgebruikers niet genoeg worden beschermd. Het is onduidelijk hoe hun data worden verwerkt en bij wie deze belanden. Daardoor bestaat bijvoorbeeld het risico dat gevoelige persoonsgegevens terechtkomen bij veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten, waar het moederbedrijf Meta van het sociale netwerk is gevestigd.

Het kabinet wil niet instaan voor de risico’s die Nederlanders lopen als zij overheidspagina’s op Facebook bezoeken. Daarom vraagt Van Huffelen het sociale medium om een lange lijst maatregelen te nemen. Een daarvan is om gegevens van Nederlandse bezoekers van Facebookpagina’s van de overheid niet op te slaan in de VS. Ook mogen deze gegevens niet langer dan een week worden bewaard.

De staatssecretaris zegt hierover in gesprek te zijn met Meta. Dat al deze maatregelen daadwerkelijk zullen worden genomen is volgens de opstellers van het rapport hierover “onwaarschijnlijk”. “Indien de risico’s onvoldoende worden weggenomen is er geen andere mogelijkheid dan te stoppen met het gebruik van Facebookpagina’s van de overheid”, zegt van Huffelen.

Stoppen met Facebook heeft ook grote nadelen, geeft Van Huffelen toe. Het veelgebruikte sociale medium is namelijk een belangrijk kanaal voor de overheid om te communiceren met burgers. De staatssecretaris gaat daarom ook onderzoeken hoe groot de gevolgen zijn als de overheid hier geen gebruik meer van maakt en of er alternatieven zijn.

Nederland zal niet het eerste land zijn waarvan de overheid stopt met Facebook. De Duitse equivalent van de Autoriteit Persoonsgegevens maakte begin dit jaar een vergelijkbaar besluit. Dit was aanleiding voor de staatssecretaris om een onderzoek in te stellen. Dat past in een nieuwe strategie van het kabinet om strenger te zijn richting sociale media.