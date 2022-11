Maleisië staat achter beslissing MH17-verdachten te veroordelen

De Maleisische premier Ismail Sabri Yaakob zegt dat zijn land achter de beslissing van de Nederlandse rechtbank staat om drie MH17-verdachten te veroordelen. Bij de vliegramp kwamen in 2014 ook Maleisiërs om het leven. De Boeing 777 was onderweg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur toen deze uit de lucht werd geschoten.

De nabestaanden van vlucht MH17 schreven drie jaar geleden nog een brief aan de voormalige Maleisische premier Mahathir Mohamad, die het onderzoek naar de vliegramp van het Joint Investigation Team herhaaldelijk in twijfel trok. Mahathir nam het meerdere keren op voor Rusland en noemde het onderzoek politiek gemotiveerd. Die uitspraken leidden tot grote verontwaardiging in Nederland en daarbuiten.