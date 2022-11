Minister over bierverbod WK in Qatar: zijn de regels van het land

Het zijn “de regels van het land” dat er tijdens het WK voetbal in Qatar geen bier wordt geschonken, zegt minister Conny Helder (Sport) in reactie op de mededeling daarover van voetbalbond FIFA . Die maakte bekend dat in en rond de stadions toch geen alcohol wordt verkocht, nadat beleidsmakers in Qatar zich hadden bedacht. “We moeten ons daarnaar gedragen”, aldus de minister.

Door de draai veranderen vlak voor het toernooi eerder gemaakte afspraken. Het land had gezegd dat alcohol rond de wedstrijden geen probleem was. Ook zou dronkenschap volgens een intern document geen probleem zijn, tenzij mensen gewelddadig werden.

Helder vindt wel dat in het land andere vrijheden gerespecteerd moeten worden. Ze zei niet expliciet dat ze lhbti-rechten bedoelde. Het land kent zeer strenge lhbti-wetten: het openbaar tonen van affectie tussen lhbti-stellen, zoals het vasthouden van handen, is daar strafbaar. Maar, “als het om bier gaat, vind ik het minder rampzalig”, aldus Helder.

De verkoop van alcohol is, in tegenstelling tot buurland Saudi-Arabiƫ, niet illegaal in Qatar. Wel is het verboden om in het openbaar te drinken. In Qatar is een enkele slijterij. In hotelbars wordt soms wel alcohol geschonken. Een halve liter bier kost daar omgerekend ongeveer 14,50 euro.