Nabestaanden Heuvelman hebben ‘gemengde gevoelens’ bij uitspraak

De nabestaanden van de 27-jarige Carlo Heuvelman hebben “gemengde gevoelens” bij de uitspraak van de rechtbank, zo laat hun advocaat Edwin Bosch vrijdag na afloop weten. Sanil B. (20) kreeg zeven jaar cel voor zijn aandeel in het dodelijke uitgaansgeweld op Mallorca, maar tegen twee medeverdachten Mees T. (19) en Hein B. (19) ontbrak volgens de rechters het bewijs voor betrokkenheid bij de doodslag.

“Aan de ene kant doet de uitspraak recht”, zegt de advocaat. “Er is duidelijk vastgesteld wat het aandeel was van onder anderen Sanil in het hele gebeuren. Tegelijkertijd is het heel onbevredigend dat de rechtbank vaststelt dat er naast Sanil ten minste nog een andere dader geweest moet zijn en dat we niet weten wie die dader is.”

Dit komt niet onverwacht bij de nabestaanden binnen, legt Bosch uit. “De hele zaak hebben we al gezien dat de verdachten hun mond houden. En het voelt voor hen toch een beetje alsof ze daar nu voor beloond worden.”

Tegen T. en B. waren door het Openbaar Ministerie eerder straffen van acht jaar geƫist. De rechter legde hen voor ander geweld op Mallorca waarbij zij betrokken waren dertig maanden maanden op.