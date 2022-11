Rechtbank komt tot veroordeling doodslag in Mallorcazaak

De rechtbank in Lelystad komt tot een veroordeling voor doodslag op Carlo Heuvelman in de zogeheten Mallorcazaak. Dat zei de rechtbank vrijdag aan het begin van de uitspraak in de geruchtmakende zaak. Het Openbaar Ministerie beschuldigt drie verdachten van de doodslag en heeft straffen van acht en tien jaar tegen hen geëist.

Of de rechtbank de doodslag ten aanzien van alle drie bewezen acht, zal pas later in de uitspraak blijken. De verdachten – Sanil B. (20), Mees T. (19) en Hein B. (19) – hebben ontkend betrokken te zijn bij de dood van Heuvelman.

De rechtbank maakte tevens alvast bekend dat verdachte Martijn T. (20) van alle beschuldigingen zal worden vrijgesproken. Voor alle andere verdachten volgen veroordelingen, voor de meesten gevangenisstraffen, aldus de rechtbank.

Naast de doodslag op Heuvelman staat nog een reeks andere geweldshandelingen op de aanklacht tegen de diverse verdachten, waaronder een poging tot doodslag tijdens een vechtpartij bij café De Zaak. Dat incident ging vooraf aan de confrontatie met Heuvelman en diens vriendengroep. Drie verdachten worden veroordeeld voor deze poging tot doodslag.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur in elkaar geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca. Hij belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis als gevolg van hersenletsel.

Acht verdachten zijn schuldig voor het geweld bij De Bierexpress. De rechtbank vindt de hele groep van acht verdachten, behalve Martijn T., schuldig aan het openlijk geweld tegen Heuvelman en zijn vrienden. Sanil B. en Hein B. hebben zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op een vriend van Heuvelman, die bewusteloos werd geslagen en tegen zijn hoofd werd geschopt terwijl hij op de grond lag.