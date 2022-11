In een garage van een woning in Swifterbant (Flevoland) heeft de politie donderdag ruim 250 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De eigenaar van de garage is bij de politie bekend, maar nog niet gehoord. Het vuurwerk is in beslag genomen, meldt de politie vrijdag.

De politie vond de zestien dozen met vuurwerk nadat een tip was binnengekomen.