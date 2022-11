Sting wil afgebroken Amsterdamse show overdoen

Het Amsterdamse concert dat Sting donderdagavond na een uur afbrak, wil hij op een later moment inhalen. Momenteel wordt gezocht naar een nieuwe datum, laat concertorganisator MOJO vrijdag weten. De gekochte kaarten blijven geldig.

Sting trad op in een uitverkochte AFAS Live maar moest na een uurtje afhaken. De 71-jarige zanger liet het publiek weten dat hij last had van zijn stem.

De volgende show van Sting staat zondag gepland in Hamburg. Het is niet duidelijk of hij dan wel kan optreden.