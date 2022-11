Van Nieuwkerk: ‘enorme spijt’ van grensoverschrijdend gedrag

Presentator Matthijs van Nieuwkerk zegt in De Volkskrant “enorme spijt” te hebben van grensoverschrijdend gedrag op de reactie van De Wereld Draait Door. De Volkskrant publiceerde hier vrijdagavond over na gesprekken met ruim vijftig voormalig medewerkers van de talkshow. Het ging volgens de medewerkers om “extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”. Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.

Van Nieuwkerk zegt in de krant dat het hem spijt dat hij “niet iedereen een veilig en prettig gevoel” heeft kunnen geven. Volgens de Volkskrant wilde de 62-jarige presentator in eerste instantie niet ingaan op vragen van de krant. In een eerste verklaring zou hij geen spijt hebben betuigd en zou Van Nieuwkerk ook niet hebben gereageerd op het aantal medewerkers dat ziek was uitgevallen. In een latere reactie liet Van Nieuwkerk volgens de krant weten dat het hem spijt. “Nu zitten we met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.”

Van Nieuwkerk noemt het artikel van de Volkskrant “tegelijkertijd ook een draconische karikatuur van vijftien jaar DWDD”. “Zeker, ik was fanatiek, ­eigenwijs en streng. En ik kon af en toe lelijk uit mijn slof schieten. Waardeloos. Maar ik ben nu gemakshalve ­teruggevouwen tot een Eeuwige Driftbui. En dat was ik dacht ik niet”, aldus van Nieuwkerk, die jarenlang een van de best betaalde presentatoren van de NPO was.

De woede-uitbarstingen en vernederingen zouden ervoor hebben gezorgd dat “een angstcultuur in stand werd gehouden”. De huidige directie van BNNVARA geeft tegenover de Volkskrant toe dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. “De eindredactie en presentator hadden op hun gedrag en de cultuur op de redactie aangesproken moeten worden. Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat”, aldus de directie.

De directie heeft de afgelopen maanden naar eigen zeggen “zeer indringende” gesprekken gevoerd met de 62-jarige presentator. Daarin zou Van Nieuwkerk erkend hebben dat hij grenzen over is gegaan op de vloer van het programma, dat hij van 2005 tot en met 2020 presenteerde. BNNVARA stelt vooralsnog geen onafhankelijk onderzoek in, laat de omroep aan de Volkskrant weten. Wel roept de omroep (oud-)medewerkers op hun verhaal te delen.

Uit het onderzoek van de Volkskrant blijkt eveneens dat Van Nieuwkerk bij opnames van het programma Chansons!! wederom een grens over is gegaan. Een medewerker gaf na een woede-uitbarsting van de presentator aan zich grensoverschrijdend bejegend te hebben gevoeld.

Het gerucht dat de Volkskrant met een uitgebreid artikel over Van Nieuwkerk zou komen, deed al geruime tijd de ronde. Waar het precies over zou gaan, bleef al die tijd onduidelijk. De krant zou naar verluidt maanden bezig zijn geweest met het schrijven van het artikel over de de DWDD-presentator. De woordvoerder van Van Nieuwkerk laat desgevraagd aan het ANP weten dat de presentator het “vooralsnog” bij zijn reactie in de Volkskrant laat.