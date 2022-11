Veere meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland

De gemeente Veere in Zeeland is de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) samen met de HogeNood-app. Vorig jaar ging de plek nog naar Druten in Gelderland.

Op nummer twee staat dit jaar Utrecht. De derde, vierde en vijfde plek gaan naar Schiermonnikoog, Alkmaar en Rotterdam.

Veere ontvangt als eerste gemeente een rapportcijfer hoger dan een 8, meldt de stichting. “Veere heeft het heel goed gedaan: afgelopen jaar hadden ze al bijna een 7”, aldus een woordvoerder. “Maar ze hebben er een flinke schep bovenop gedaan en zijn doorgestegen naar een 8,2. Op de landelijke ranglijst zijn ze 26 plaatsen gestegen, wat in de top van de lijst echt een prestatie is.”

De grootste stijger is de gemeente Geldrop-Mierlo (Noord-Brabant), die van plek 310 naar plek 185 klimt. De grootste dalers zijn Leeuwarden (Friesland) en Haaksbergen (Twente). Allebei zakten ze 77 plaatsen.

De minst toiletvriendelijke gemeenten zijn Rozendaal (Gelderland), Voerendaal (Limburg), Laarbeek (Noord-Brabant) en Blaricum (Noord-Holland). Zij krijgen een 0 als rapportcijfer.

Meerdere indicatoren spelen jaarlijks mee in het maken van de ranglijst, zoals het aantal inwoners per openbaar toegankelijke toilet en het beleid van de gemeente op dit gebied. De uitkomst van het onderzoek wordt traditioneel gepubliceerd op Wereld Toilet Dag.