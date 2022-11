Vonnis in Mallorcazaak ‘keihard aangekomen’ bij hoofdverdachte

De harde woorden van de rechtbank en het vonnis van zeven jaar cel zijn bij Sanil B. (20), de hoofdverdachte in de Mallorcazaak, “keihard aangekomen”. Dat zei zijn advocaat Peter Plasman na afloop van de uitspraak in de rechtbank in Lelystad.

Plasman noemde het een teleurstelling en desastreus voor zijn cliënt, die ontkent betrokken te zijn bij de doodslag op Carlo Heuvelman (27), vorig jaar juli op het Spaanse eiland Mallorca. “Dit is hele forse gevangenisstraf. Het enige wat voor hem misschien wel positief klonk, is dat de rechtbank de verdachten veel meer gelijk getrokken heeft dan de officier van justitie door te stellen dat hier sprake was van groepsgeweld waaraan iedereen een wezenlijke bijdrage heeft geleverd.”

“Hij is er dus niet als enige uitgehaald door te zeggen ‘jij hebt alles op je geweten’. De rechtbank heeft het meer in groepsverband getrokken. Iedereen heeft toch een wezenlijke bijdrage aan het geheel geleverd. Het levert juridisch verschillende kwalificaties op, maar in de strafmaat is het meer gelijk getrokken”, zegt Plasman.

B. is direct weer vastgezet. Plasman gaat B. volgende week in de cel bezoeken om een eventueel hoger beroep te bespreken.