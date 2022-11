Voorlopig geen nieuwe stakingen in zorg- en leerlingenvervoer

Chauffeurs in het leerlingen- en zorgvervoer gaan voorlopig niet opnieuw staken. Reden is dat vakbonden CNV en FNV een uitnodiging van werkgeversvereniging KNV Zorgvervoer en Taxi hebben gekregen om maandag weer te gaan praten.

Op vrijdag legden chauffeurs in Noord-Holland, Overijssel, Gelderland en Zeeland het werk neer. Daardoor konden sommige leerlingen in het speciaal onderwijs niet naar school worden vervoerd of met veel vertraging.

Volgende week zouden er acties in andere delen van het land volgen. “De acties hebben laten zien dat het de chauffeurs menens is. Ik denk dat KNV daar nu ook van doordrongen is”, zegt CNV-onderhandelaar Rick Pellis in een verklaring.

De vereniging Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) is blij dat de staking is opgeschort. “Wat fantastisch en goed dat dit bereikt is”, zegt de belangengroep. Die staat achter de chauffeurs, benadrukte voorzitter Elijah Delsink vrijdag. “Wij zijn echt superblij dat dit bereikt is. Trots op alle chauffeurs dat zij, ondanks het duivelse dilemma (laat ik kinderen in de steek of niet), zijn gaan staken, maar ook op alle chauffeurs die dubbel zijn gaan rijden om dit op te vangen.” Delsink zegt goede hoop te hebben “dat er goede afspraken uit gaan komen en de wensen van de chauffeurs ingewilligd worden.”

Door de staking hadden de leerlingen vrijdagmiddag wel grote moeite om weer thuis te komen, aldus de LBVSO.