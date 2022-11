Demonstraties tegen Zwarte Piet in Zaandam en Staphorst

Tegenstanders van Zwarte Piet gaan dit weekend de straat op in Zaandam en Staphorst. In Zaandam protesteert de actiegroep Zaankanters Tegen Racisme tijdens een sinterklaasfeest, en in Staphorst voert Kick Out Zwarte Piet (KOZP) actie bij een sinterklaasintocht.

De gemeente Zaanstad heeft de betogers bij het feest op de Burcht een plek aangewezen waar ze van zich mogen laten horen. Daarbij mogen ze echter geen megafoons en versterkt geluid gebruiken. Gebeurt dat wel, dan worden de megafoons ingenomen, zo liet een woordvoerder van de gemeente weten. Eerder noemde de actiegroep de voorwaarde voor de demonstratie “onrechtmatig” en “een directe inperking van het demonstratierecht”.

In Staphorst hangt de gemeente preventief camera’s op het Marktplein en de Stovonde, “om ervoor te zorgen dat de sinterklaasintocht een mooi kinderfeest blijft”. Volgens de gemeente waren er op sociale media tegengeluiden te horen na aankondiging van de actie van Kick Out Zwarte Piet. Ook in Staphorst moeten de actievoerders plaatsnemen in een demonstratievak.

Afgelopen weekend werd tijdens een intocht in Westzaan ook gedemonstreerd tegen Zwarte Piet. Toen gooiden tegenstanders onder meer eieren naar de demonstranten.