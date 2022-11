Honderden mensen verwacht bij uitvaart oud-verzetsheld Hemmes

Oud-verzetsheld en Engelandvaarder Rudi Hemmes wordt zaterdagmiddag met militaire eer gecremeerd. Bij zijn uitvaart in Den Haag worden honderden mensen verwacht, onder wie veel hoogwaardigheidsbekleders. Over de exacte invulling van de ceremonie doet de familie nog geen mededelingen. Hemmes overleed afgelopen zondag op 99-jarige leeftijd.

Bij een begrafenis of crematie met militaire eer speelt de krijgsmacht een ceremoniƫle rol. Hemmes was verzetsheld, oud-Engelandvaarder en Tweede Wereldoorlog-veteraan. Hij ontsnapte in 1943 naar Engeland en kwam in 1944 met de Prinses Irene Brigade terug om Nederland te bevrijden. De generaal-majoor b.d. was in 2019 nog bij de 75-jarige herdenking van D-Day, de landing van de geallieerden op de Normandische stranden.

Koning Willem-Alexander noemde Hemmes dat jaar ook in de Troonrede. De veteraan zat bij die gelegenheid naast prinses Beatrix langs de route naar de Ridderzaal.

Hemmes bleef na de oorlog bij Defensie werken. Hij was een van de laatste nog levende Engelandvaarders.