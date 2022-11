Jetten vreest dat klimaattop terugkrabbelt ten opzichte van vorige

Minister Rob Jetten vreest dat de klimaattop in Sharm-El-Sheikh op bepaalde terreinen terugkrabbelt ten opzichte van de vorige top in Glasgow afgelopen jaar. “Ik geloof dat iedereen niet blij is met de voortgang die in de nacht is geboekt.” Het is volgens Jetten onvoldoende. Het is voor hem onaanvaardbaar dat de top in Egypte de resultaten van die in Schotland afzwakt.

Een Franse afgevaardigde op de top klaagde over voorstellen van het gastland Egypte die de vooruitgang die in Glasgow is gemaakt, zouden ondermijnen. Hij ging niet op details in maar zei dat dit voor de Europese Unie onaanvaardbaar is. EU-onderhandelaar Frans Timmermans zei dat de top zich moet houden aan de doelstelling om de verwachte stijging van de temperatuur op de wereld te beperken tot 1,5 graad. “We kunnen niet accepteren dat 1,5 graad hier en vandaag verloren gaat.”

De top zou vrijdag worden afgerond, maar gaat door om tot een eensgezinde slotverklaring te komen. Mogelijk komt die er later op zaterdag.