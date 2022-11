Na dralen VVD voert D66 druk op voor snelle invoering asielwet

De spreidingswet waar de VVD zich bijna in verslikte, is voor coalitiepartner D66 juist zeer welkom. De D66-leden willen bovendien dat die wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd zodat asielzoekers snel beter worden verdeeld over de gemeenten in Nederland. Een motie daartoe werd unaniem aangenomen op het D66-congres.

De twee grootste coalitiepartners hielden zaterdag gelijktijdig hun congres, ook beide in Rotterdam. De verschillen tussen beide partijen manifesteren zich al jaren op het asielvraagstuk. Waar de spanning bij de VVD opliep, is het credo bij D66 dat de nieuwe wet “eindelijk rust kan brengen” in de asielketen.

Het nieuws dat de VVD de spreidingswet toch steunt, leidde tot enige opwinding in de zaal waar D66-leden net een sessie hielden over het asielbeleid. Bij D66 geen onvrede over de nieuwe asielwet. Zij maken zich druk dat er nu geen goede opvang is voor mensen die zijn gevlucht. Sommigen wijzen erop dat goede en snelle opvang van de tienduizenden gevluchte OekraĆÆners wel is gelukt. “Het kan dus wel” is de verzuchting.

In de paneldiscussie komen vragen aan de orde waarom er zoveel drempels zijn in het beleid, terwijl Nederlanders wel gastvrij zijn. Of dat “we de huidige situatie nog wel erkennen als een crisis”, omdat er dan wel een nieuwe wet komt maar de problemen nog lang niet zijn opgelost.

D66-EuroparlementariĆ«r Sophie in ’t Veld vindt “het gebrek aan consistentie bij de VVD vermakelijk”. In Nederland is de VVD tegen spreiding van asielzoekers en de dwang daarbij maar in de Europese Unie wil de VVD juist wel een betere spreiding afdwingen over de lidstaten, zegt ze. Het levert hoongelach op in de zaal.

In ’t Veld wenst VVD-leider en premier Mark Rutte veel succes bij zijn toegezegde pogingen om de instroom van asielzoekers te gaan beperken. Ze wijst erop dat ruim twintig jaar geleden al is afgesproken dat de Europese Unie een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid heeft voor het asielbeleid.

Toch gaat ieder land voor zich, houden landen zich niet aan afspraken en handhaaft Brussel niet, zegt ze. Dat leidt tot een ongelijke verdeling over Europa. Volgens In ’t Veld willen veel asielzoekers nu eenmaal naar Duitsland, Zweden en Nederland. Maar als asielzoekers beter worden verdeeld over Europa, zouden er geen problemen zijn met de opvang en de integratie in die landen.

Bovendien kan het er bij haar “niet in” dat het te vol is, zoals rechtse partijen nogal eens zeggen. Ze wijst op de honderdduizenden vacatures, ook in andere landen.