NPO en omroepen komen snel met actieplan veilige werkomgeving

De NPO gaat “op korte termijn” samen met alle omroepen een actieplan opstellen “om ervoor te zorgen dat er te allen tijde sprake is van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers van de publieke omroep”, aldus NPO-voorzitter Frederieke Leeflang zaterdag. Dit maakte zij bekend na een gesprek hierover met staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media), dat volgde na het vrijdag verschenen Volkskrantartikel over grensoverschrijdend gedrag bij het BNNVARA-programma De Wereld Draait Door (DWDD).

“Bij de publieke omroepen zijn we allemaal enorm geschrokken van het grote aantal medewerkers dat negatieve en angstige ervaringen heeft opgedaan tijdens hun werk bij het programma DWDD”, zegt Leeflang. “Dit had nooit mogen gebeuren. Vanmorgen heb ik daar met staatssecretaris Gunay Uslu over gesproken en beiden zijn we tot de conclusie gekomen dat we snel en grondig moeten uitzoeken wat hier precies gebeurd is en wat we als publieke omroep kunnen doen om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen.”

Het doel is om met “concrete acties” te komen. “We doen dit ten eerste voor alle medewerkers van de publieke omroep; iedereen die voor en achter de schermen werkt bij onze programma‚Äôs. We willen ook begrijpen wat er nu precies gebeurd is bij DWDD, zodat we hiervan kunnen leren voor de toekomst.”

De Volkskrant sprak met ruim vijftig voormalige medewerkers van de talkshow over “grensoverschrijdend gedrag” van de 62-jarige Matthijs van Nieuwkerk, die lange tijd een van de bestbetaalde presentatoren van de NPO was. Het ging volgens de medewerkers om “extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”. Tientallen werknemers vielen volgens de Volkskrant ziek uit vanwege de werkomstandigheden.

Uslu gaf zaterdag al aan een actieplan van de NPO te willen zien. “Ik heb de voorzitter van de NPO gevraagd om grondig uit te zoeken wat hier is gebeurd”, aldus Uslu. “Het beeld dat in het artikel wordt geschetst, is heel heftig. Het beschreven gedrag is in alle situaties onacceptabel.”

De NPO is al enige tijd in gesprek met onder meer RTL, Talpa en ITV Nederland, om zo tot een aanpak te komen waarmee grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer kan worden tegengegaan. “Hiertoe wordt een gezamenlijk convenant voorbereid dat ook binnen afzienbare tijd zal worden gepresenteerd”, meldt de NPO zaterdag.