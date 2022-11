Oud-DWDD-visagist wil graag in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk

Visagist Jelleke van Rijsoort, een van de medewerkers die in de Volkskrant spreekt over grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk, wil met de presentator praten. “Ik wil heel graag met hem in gesprek. Ik wil heel graag weten hoe hij hierop terugkijkt”, zegt ze zaterdag in RTL Boulevard.

In het vrijdagavond verschenen artikel van de Volkskrant vertelde Van Rijsoort, die jaren als visagist voor Van Nieuwkerk heeft gewerkt, onder meer dat ze op haar tenen liep “door de angstcultuur achter de schermen”. Ze werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen in 2011 een publicatie van weekblad Privé verscheen over de sfeer achter de schermen bij De Wereld Draait Door (DWDD). “En plein public schreeuwde hij dat ik verantwoordelijk was voor dat Privé-­stuk, terwijl ik er niets mee te maken had. Ik moest weg”, zei ze in de krant.

De Volkskrant sprak met tientallen oud-medewerkers van de talkshow over “grensoverschrijdend gedrag” van de 62-jarige Matthijs van Nieuwkerk. Het ging volgens de medewerkers om “extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”.

Naar aanleiding van het artikel zei NPO-voorzitter Frederieke Leeflang zaterdag “op korte termijn” samen met alle omroepen een actieplan te gaan opstellen “om ervoor te zorgen dat er te allen tijde sprake is van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers van de publieke omroep”. BNNVARA, waar Van Nieuwkerk nog steeds werkzaam is, gaat met de presentator in gesprek. Over eventuele gevolgen kon de omroep zaterdag nog geen uitspraken doen.

Van Nieuwkerk zei in een reactie in de krant onder meer dat hij geraakt was door het artikel. “DWDD was god­betert zo’n beetje opgericht als een medicijn tegen angst en lelijkheid. Dat we kennelijk toch niet ­iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen ­geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm.”