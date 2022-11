Rutte blij met asieldiscussie VVD, Van der Burg voelt zich gesteund

Dat VVD-leden ondanks een felle discussie in ruime meerderheid de asielwet steunen, zorgt voor opluchting bij verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg. Volgens partijleider en premier Mark Rutte is het “vooral belangrijk dat er een goede discussie is geweest” en dat die strijd ook zichtbaar was op het congres van de partij.

Dat laat volgens Rutte zien dat de partij “allesbehalve een applausmachine” is. Veelgehoorde kritiek is dat VVD-leden de partijtop vrij spel geven. De laatste tijd roeren leden zich steeds vaker. Er was dan wel een duidelijke meerderheid voor de wet van Van der Burg, volgens Rutte was het toch spannend. “Ik wist ook niet hoe het zou aflopen. Er waren natuurlijk heel veel mensen.” Fractievoorzitter Sophie Hermans was stelliger. “Een andere uitspraak had ons niet gepast”, zei zij tegenover haar partijgenoten.

Tijdens de discussie op het congres in Rotterdam, werd het Van der Burg wel duidelijk dat er genoeg steun was. “Maar het is fijn als tijdens de stemming blijkt dat de partij achter je staat.” Meer dan driekwart van de VVD-leden heeft zich voor de wet uitgesproken. De tegenstanders waren dan met minder, maar waren wel fel in hun verzet. Daar is Van der Burg niet van geschrokken. “Ook dat had ik verwacht.”

Voor- en tegenstanders van de wet zijn het er wel over eens dat er minder asielzoekers naar Nederland moeten komen. “Dus het is duidelijk wat de VVD als totaal aan opdracht meegeeft aan mij en aan de andere leden van het kabinet”, aldus Van der Burg. “Dus daar gaan we mee aan de slag.”

Rutte beloofde leden ook zijn “persoonlijke commitment” om de instroom te beperken. Hij ziet dat niet alleen als inspanningsverplichting, maar ook als resultaatverplichting: “Ik wil het echt voor elkaar zien te boksen.”

Asielwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie Ruben Brekelmans voelt de uitspraak van de leden als “steun in de rug”. Steun voor zowel de wet, als om “er alles aan te gaan doen die asielstroom omlaag te brengen”.

Het probleem is dusdanig acuut dat met alles wat mogelijk is aan de slag moet worden gegaan. “We moeten proberen internationaal de druk te verhogen om afspraken te maken met landen buiten Europa en om binnen Europa landen aan afspraken te houden.” Daarnaast moet de grensbewaking worden ge├»ntensiveerd.

Ook moeten de procedures tegen het licht worden gehouden, vindt hij. In Nederland worden veel meer asielaanvragen ingewilligd dan in andere landen. Tevens moet worden gekeken of asielzoekers niet te veel recht hebben op zaken zoals leefgeld. “Is dat niet een stuk ruimer dan in andere landen waardoor we aantrekkelijker zijn?”