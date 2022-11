Toeterende trekkers bij drukbezocht VVD-congres in Rotterdam

Bij de Van Nelle Fabriek waar VVD’ers samenkomen voor het congres van de partij, demonstreerden zaterdag een aantal boeren in trekkers tegen het stikstofbeleid. Het congres, waar de discussie zich vooral richt op het asielbeleid, is drukbezocht. Liberalen stonden ’s ochtends in lange rijen om zich aan te melden.

Ook initiatiefnemer en konijnenhouder Henk Oonk stond buiten, met zijn ‘stikstofkarretje’. Daarmee verzet hij zich al langer tegen de plannen van het kabinet om de stikstuitstoot te verminderen en zo de natuur beter te beschermen. Op dit congres wordt opnieuw gestemd over een aantal stikstofvoorstellen. Het is volgens Oonk “de laatste kans om de VVD de goede richting op te krijgen”.

VVD-leden moesten langs dik tien trekkers met boerenzakdoeken, omgekeerde vlaggen en protestborden rijden of lopen om bij de congreslocatie te komen. Later op de ochtend zullen zij weer vertrekken, is het idee. Het is rumoerig bij de VVD. De leden van de grootste partij bemoeien zich steeds vaker actief met de koers en uiten kritiek op de partijtop.