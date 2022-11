Twee mannen gewond die op elkaar instaken bij ruzie in Hoogvliet

In de Curcumastraat in Hoogvliet zijn twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij waarbij zij op elkaar instaken, meldt de politie. Een van de twee betrokkenen stond in de nacht van vrijdag op zaterdag in een achtertuin toen daar een groepje mannen binnenstapte. Er volgde een ruzie waarbij werd gestoken.

Beide mannen moesten naar het ziekenhuis voor behandeling van hun verwondingen. Zeker een van hen had meerdere steekwonden. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. De mannen zijn nog niet aangehouden.