250 aanmeldingen voor dienst voor gastarbeiders Qatar in Domkerk

Enkele uren voor de openingsceremonie van het WK in Qatar houdt de Domkerk in Utrecht zondag een herdenkingsdienst voor de arbeiders die omkwamen bij de bouw van de WK-stadions. Volgens de organisatoren hebben zo’n 250 mensen zich vooraf aangemeld, maar ze houden er rekening mee dat de dienst mogelijk nog meer mensen trekt.

De dienst wordt georganiseerd door de interkerkelijke organisatie Micha Nederland, in samenwerking met Missie Nederland, Living Image, PopUpWerk en Tearfund.

De Britse krant The Guardian meldde eerder dat sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in het land zeker 6500 arbeidsmigranten door verschillende oorzaken zijn omgekomen. Qatar kreeg het WK in 2010 toegewezen. Volgens de krant zijn waarschijnlijk veel doden gerelateerd aan het bouwprogramma voor het WK voetbal. “Het WK kan niet van start gaan zonder stil te staan bij deze mensen”, vinden de organisatoren van de herdenkingsdienst.

Directeur van Micha Nederland Harmen Niemeijer zei eerder met de dienst de uitgebuite mensen een gezicht te willen geven en uit de anonimiteit te willen halen. “De afgelopen weken ging het publieke debat doorgaans over de kabinetsafvaardiging die al dan niet naar het WK zou gaan. Het gesprek werd hierdoor heel politiek. Met deze herdenkingsdienst willen wij juist stilstaan bij de mensen om wie het gaat.” De organisatoren hebben ook andere kerken opgeroepen om aandacht te besteden aan wat zij “de zwarte kant van het WK” noemen.

De herdenkingsdienst in de Domkerk begint om 14.30 uur en duurt ongeveer een uur. In de kerk is in totaal plaats voor achthonderd mensen, aldus de organisatie.