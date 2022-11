Leo Blokhuis over artikel DWDD: niet bij één persoon misgegaan

Leo Blokhuis denkt dat het “niet allemaal bij één persoon is misgegaan” bij De Wereld Draait Door (DWDD). “Om het structureel uit de hand te laten lopen, daar heb je een falende organisatie voor nodig”, zei de presentator op Twitter. Hij reageerde op het artikel in de Volkskrant van vrijdag, waarin misstanden werden opgesomd die achter de schermen plaatsvonden. Daar zou presentator Matthijs van Nieuwkerk ook een belangrijke rol in hebben gehad. Blokhuis presenteert met Van Nieuwkerk onder meer het programma Top 2000 à Go-Go.

“Een medewerker – een heel belangrijke medewerker, maar toch, een medewerker die onder een hoofdredacteur die onder een directie valt – misdraagt zich. Hij is de oorzaak. Maar om het structureel uit de hand te laten lopen, daar heb je een falende organisatie voor nodig”, stelt Blokhuis.

Blokhuis schrijft dat hij al twintig jaar goed met Van Nieuwkerk samenwerkt. “Vrolijk, geïnspireerd en vakkundig. Ik herken de sfeer van het artikel niet – maar Top 2000 à Go-Go is een ander programma dan DWDD. Wij bereiden zes programma’s maandenlang voor, dat is een andere dynamiek dan vijf shows per week, week in week uit. Dat daarbij dingen heel erg misgingen is nu evident en heel verdrietig.”

Blokhuis vindt het goed “dat naar cultuur en structuur wordt gekeken”. “Als iets vijftien jaar structureel misgaat, faalt de organisatie.”

In het artikel van de Volkskrant staat beschreven hoe tientallen werknemers ziek uitvielen mede als gevolg van grensoverschrijdend gedrag. Het ging dan volgens hen bijvoorbeeld om “publieke vernederingen” door Van Nieuwkerk.