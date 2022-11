MORES: neem arbeidscontracten onder loep tegen ongewenst gedrag

Een belangrijk middel tegen ongewenst gedrag in de creatieve sector is om de arbeidscontracten in die sector onder de loep te nemen. Dat zegt Janke Dekker, voorzitter van meldpunt MORES, tegen het ANP. “Er zijn te veel mensen met onzekere contracten. Als je ergens maar heel kort werkt, dan ga je niet zeuren.”

Het wordt vooral een probleem als een groot deel dergelijke contracten heeft, stelt de voorzitter, zoals in de mediawereld vaak het geval is. “Dan zal niemand snel aan de bel trekken.” Een ander probleem dat hieruit voortvloeit, is dat veel mensen niet weten waar ze meldingen kunnen doen binnen een organisatie. Want ook al hebben organisaties vertrouwenspersonen in dienst of protocollen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan blijven die voor veel ZZP’ers onbekend, denkt Dekker. “Die weten soms niet waar ze naartoe kunnen. Dat is een van de eerste drempels die moet worden weggenomen.”

Sinds de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland wordt volgens Dekker hard gewerkt om ongewenst gedrag in de creatieve sector tegen te gaan. Er moet helder worden afgesproken wat er moet gebeuren bij dergelijk gedrag, zegt ze. “Anders wordt het willekeur.” Dat vergt tijd, denkt ze. “Er is geen ‘quick fix’. We hebben te maken met een hardnekkige cultuur die er al een eeuw lang is. Vorm die maar eens om.”

Dat laat volgens Dekker ook de reactie van BNNVARA zien op de onprettige werksfeer die achter de schermen van DWDD zou hebben geheerst, volgens de Volkskrant mede door presentator Matthijs van Nieuwkerk. “Ze hebben zich niet een goede werkgever getoond, zowel tegenover Matthijs als tegenover al die melders. Door hun niet-reageren kreeg de hele redactie het idee: iets melden heeft geen zin, want de leiding keurt het goed. En door niet met Matthijs te praten, hebben ze hem laten doorgroeien tot iets wat onaanvaardbaar is.” Naast het aanpakken van onzekere arbeidscontracten is het dan ook belangrijk om grenzen te bespreken, stelt Dekker.

Sinds de onthullingen over het programma The Voice of Holland zijn mensen zich er bewuster van dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, denkt Dekker. “Het wordt minder afgedaan als: je moet hier tegen kunnen als je in deze sector werkt.” Ze merkt dat organisaties hun best doen om het onderwerp bespreekbaar te maken. “We moeten van een zwijgcultuur naar een aanspreekcultuur.”