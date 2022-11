Vaccineerders gaan op tournee, nu opkomst voor herhaalprik daalt

Op de vaccinatielocaties wordt het rustiger, nu steeds minder mensen de herhaalprik tegen het coronavirus laten zetten. Om de mensen die nu nog niet ingeënt zijn alsnog te bereiken, gooien de GGD’en het roer om. Het moment is gekomen om naar de mensen toe te gaan, de dorpen en wijken in. Op tournee, noemen sommige regio’s het in een rondgang van het ANP. Om dat mogelijk te maken, schroeven ze de bezetting op de grote centrale vaccinatielocaties terug.

De herhaalprik moet de afweer tegen het coronavirus een oppepper geven. Die campagne begon in september, eerst met ouderen, zorgmedewerkers en mensen met medische risico’s. Sinds een tijdje is iedereen van 12 jaar en ouder aan de beurt. Van alle mensen die in aanmerking komen is iets meer dan een kwart ingeënt. Bij 60-plussers is ruim de helft op komen dagen.

Een maand geleden zetten de vaccineerders in een week tijd meer dan 600.000 prikken, dat is gedaald tot ruim 200.000 vorige week. “Je ziet nu dat mensen die werkzaam zijn op vaste locaties daar worden uitgeroosterd en in plaats daarvan worden ingezet op pop-uplocaties, kleine vaccinatielocaties die soms een paar dagen per week open zijn. Op die manier verlaag je de drempel. Vaste locaties brengen het aantal prikstraten terug om ruimte te maken om de wijk in te gaan”, zegt een woordvoerder van de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland.

De GGD in Zeeland zet sinds 10 november herhaalprikken in “dorps- en buurthuizen en gemeenschapscentra”. De regio Haaglanden begint maandag met kleinere locaties, zoals “buurthuizen, bibliotheken, gezondheidscentra in de regio en het gemeentehuis van Den Haag”. Ook de regio’s IJsselland, Twente, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Hart voor Brabant, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Zuid-Limburg geven aan dat ze inmiddels kleine, tijdelijke vaccinatielocaties hebben, of dat ze die op korte termijn openen. Noord- en Oost-Gelderland begint in de derde week van januari met “de regiotour”.

Dat de opkomst bij de herhaalprik lager is dan bij eerdere vaccinatiecampagnes komt volgens de GGD in Twente doordat mensen nu “anders naar corona kijken dan twee jaar geleden. Via onze informatielijn en op sociale media komen geluiden naar voren als ‘corona is over’ of ‘van omikron word je niet ziek’.” Gelderland-Midden, Rotterdam-Rijnmond, Limburg-Noord en Zuid-Limburg geven vergelijkbare verklaringen. Hollands Midden verklaart: “Het kan zijn dat mensen een gebrek aan kennis hebben, desinformatie kan een rol spelen, angsten, twijfels en taalbarrières. Het kan ook zijn dat mensen minder goed of niet mobiel zijn of niet ver kunnen of willen reizen.”

Zeeland ziet twee groepen wegblijvers: “Er is een groep die zich om religieuze redenen niet laat vaccineren. Ook jongeren lijken er minder voor open te staan.” Brabant-Zuidoost zegt dat ouderen soms nog steeds wachten tot ze een uitnodiging krijgen, niet wetend dat mensen tegenwoordig zonder afspraak kunnen binnenlopen bij een vaccinatielocatie.