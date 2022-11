Yesilgöz: geen excuus voor belaging KOZP-demonstranten Staphorst

Justitieminister Dilan Yesilgöz is “geschrokken van de wijze waarop KOZP-demonstranten door tegendemonstranten zijn belaagd”, schrijft de bewindsvrouw op Twitter. Op beelden is te zien hoe demonstranten van Kick Out Zwarte Piet bij de Sinterklaas-intocht in Staphorst worden bestookt door relschoppers.

“Demonstreren is een groot recht, sta voor wat je wil”, zegt Yesilgöz. “Maar je mag nooit met geweld of intimidatie de ander de mond snoeren.” Daar is “geen excuus voor”. Ook Amnesty International veroordeelt de actie en spreekt van “bedreiging en doelbewust verhinderen van een mensenrecht”. De mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan.

De politie doet “uiteraard” onderzoek, meldt Yesilgöz. “Dat wacht ik met vertrouwen af.”