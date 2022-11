Amnesty: gele kaart voor OneLove-band zeer kwalijk

Het is zeer kwalijk dat aanvoerder Virgil van Dijk een gele kaart krijgt van de FIFA als hij de OneLove-band draagt. Dat zegt een woordvoerder van Amnesty International. “Het is gewoon ongelooflijk dat de FIFA dit soort maatregelen neemt. We zijn hierdoor ontzettend teleurgesteld.”

De voetbalbond en selectie van bondscoach Louis van Gaal wilden met de OneLove-band graag een positieve boodschap uitdragen, voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie. Ook Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken steunden die actie. Zij zien daar vanwege de straf van de FIFA nu waarschijnlijk ook van af.

De KNVB had de actie wel doorgezet als het alleen een geldboete voor het dragen van de OneLove-aanvoerdersband had gekregen. “Maar een gele kaart kun je je vanuit voetbalperspectief niet veroorloven, dat begrijpen wij ook”, aldus de woordvoerder van Amnesty. “Wij spreken dus ook niet de KNVB of Van Dijk hierop aan, maar de FIFA.”

Volgens Amnesty heeft de organisatie alle voeling met de 21e eeuw verloren. “De FIFA trekt zich niks aan van maatschappelijke debatten en kritiek op het WK. Het was al erg dat ze niet voor een compensatiefonds voor de getroffen arbeiders in Qatar hebben gezorgd, zoals Amnesty heeft gevraagd. Dat was wel het minste wat je kan doen. En nu stellen ze ook nog een verbod in op de OneLove-band, want daar komt het eigenlijk op neer. Het is onbestaanbaar.”

De KNVB wilde de aanvoerders van alle clubs in de Eredivisie tijdens de laatste speelronde voor het WK ook met een OneLove-aanvoerdersband laten spelen. De bond zag daar van af na commotie na de vorige actie toen Orkun Kökcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) de band om religieuze redenen niet wilden dragen.

Nederland speelt maandag om 17.00 uur de eerste wedstrijd op het WK in Qatar tegen Senegal.