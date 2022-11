Bijna 2,2 miljoen mensen zien openingsduel WK voetbal

Bijna 2,2 miljoen mensen keken via NPO 1 naar het openingsduel van het wereldkampioenschap voetbal tussen Qatar en Ecuador, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Op het NOS Journaal van 20.00 uur na was de voetbalwedstrijd veruit het meest bekeken programma van de dag. Ook de voor- en nabeschouwing waren met respectievelijk 867.000 en 1,8 miljoen kijkers in trek. Het duel eindigde in een 2-0 overwinning voor Ecuador. Het Nederlands elftal komt maandagmiddag om 17.00 uur voor het eerst in actie, tegen Senegal.

Het WK voetbal in Qatar is omstreden vanwege de schendingen van de mensenrechten in de rijke oliestaat.