Nog geen aanhoudingen voor geweld tegen demonstranten KOZP

De politie heeft nog niemand aangehouden vanwege de bedreigingen en het geweld tegen demonstranten van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) rond de sinterklaasintocht afgelopen zaterdag in Staphorst. De politie laat maandag weten dat het strafrechtelijke onderzoek in volle gang is.

De politie betreurt de gang van zaken en stelt ook een onderzoek in naar het eigen handelen. “Het feit dat het ondanks de voorbereidingen niet gelukt is ernstige bedreigingen en ongeregeldheden te voorkomen, betreuren we enorm. Daarom wordt op dit moment bekeken hoe de politie zich heeft voorbereid en hoe we op de dag zelf hebben gehandeld. Het recht op demonstreren is een grondrecht. Het feit dat door de ongeregeldheden de situatie dusdanig onveilig was dat de demonstratie moest worden afgelast, is ernstig,” aldus een verklaring maandag.

Zaterdag was er een confrontatie tussen KOZP en zwart geschminkte tegendemonstranten. “Bij de ongeregeldheden bij de afrit van de A28 is veel geweld gebruikt door relschoppers. Er zijn diverse strafbare feiten gepleegd, zoals het vernielen van andermans eigendommen, diefstal van goederen en er is onder andere aangifte gedaan van bedreiging. Ook het verhinderen van een toegestane demonstratie is een strafbaar feit,” aldus de politie.

Amnesty International, dat als waarnemer aanwezig was bij het evenement, heeft aangifte gedaan van bedreiging en vernieling bij de sinterklaasintocht. De auto met daarin de waarnemers werd belaagd door de anti-KOZP-demonstranten. De mensenrechtenorganisatie pleit voor een grondige evaluatie van het overheidshandelen in Staphorst.

KOZP is “boos en teleurgesteld” over de houding van gemeente Staphorst. Mensen die aangevallen zijn door de relschoppers doen aangifte en KOZP zelf overweegt ook aangifte te doen. Ook dringt de organisatie aan op een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de gemeente en politie.

“Wanneer demonstreren onmogelijk gemaakt wordt, moet een burgemeester pal voor de rechten van de demonstranten gaan staan. We wachten op de dag dat een burgemeester, als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, een intocht afzegt in plaats van een demonstratie,” schrijft KOZP-leider Jerry Afriyie in een verklaring.