NTR: gesprek met Van Nieuwkerk en NPO over toekomst

Er is nog geen duidelijkheid over de werkzaamheden van Matthijs van Nieuwkerk bij de NTR. De omroep “moet in overleg” met zowel de televisiemaker als de NPO, heeft een woordvoerder van de NTR gemeld aan het ANP.

Maandag maakte Van Nieuwkerk bekend zijn werk voorlopig neer te leggen. De banden met omroep BNNVARA, waarvoor Van Nieuwkerk onder meer Chansons! en Matthijs Gaat Door maakt, heeft hij verbroken. “Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk”, liet de 62-jarige Van Nieuwkerk weten aan het ANP.

De NTR maakt met Van Nieuwkerk verscheidene tv-programma’s rond de Top 2000. Of die ook dit jaar worden gemaakt, is nog onduidelijk. De NTR besloot zaterdag de tweede opnamedag van de Top 2000 Quiz niet te laten doorgaan. Vrijdag zijn wel opnames gemaakt. De draaidagen van Top 2000 à Go-Go staan voor volgende maand gepland.

Van Nieuwkerk is in opspraak na een reeks publicaties van de Volkskrant. In de artikelen spraken tientallen medewerkers van De Wereld Draait Door over de werkcultuur achter de schermen. Het ging volgens hen om “extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen” van Van Nieuwkerk.