Onderzoek: Groningen gezondste stad van Nederland

Groningen is de gezondste stad van Nederland. Dat meldt advies- en ingenieursorganisatie Arcadis op basis van een inventarisatie van de gezondheid van 25 Nederlandse steden. Twee jaar geleden stond Groningen ook al bovenaan. Onderaan de lijst staat Rotterdam.

De onderzoekers vergeleken op basis van een onderzoek van het RIVM vijf verschillende factoren: of er in de stad een gezond gebouwde omgeving is, of een stad fiets- en voetgangervriendelijk is en een dekkend ov-netwerk heeft, of de stad gezonde buitenruimte heeft, hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en hittestress en of er genoeg plek is voor sociale interactie.

Groningen scoorde daarop het best, daarna volgen Emmen en Apeldoorn. Onderaan de lijst staan Amsterdam, Zaanstad en Rotterdam. Volgens de onderzoekers zijn alle steden de afgelopen twee jaar gezonder geworden, maar gingen de vier grote steden minder hard vooruit dan andere plaatsen. Zo zijn de andere twee grote steden ook onderaan de lijst te vinden: Utrecht staat op plek 14 en Den Haag op 16.

De onderzoekers concluderen onder meer dat de coronacrisis heeft bijgedragen aan de populariteit van wandelen, waardoor de openbare ruimte anders wordt ingedeeld. “Ook het thuiswerken vraagt om een andere, meer aantrekkelijkere woonomgeving in de stad. Steden investeren daarom ook stevig in het verbeteren van het groen in de openbare ruimte.” Ook kiezen steden vaker voor de voetganger en fietser, ten koste van de auto. “Parkeernormen gaan bijvoorbeeld omlaag en wegen worden versmald. Daarnaast verplaatsen steden (grootschalig) parkeren steeds meer richting de randen.”