RIVM: jongeren zitten wat lekkerder in hun vel

Jongeren voelen zich beter dan een paar maanden geleden. Hun mentale welzijn is vooruitgegaan, ze voelen zich iets minder eenzaam en ze ervaren minder stress. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat door onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is uitgevoerd.

Bij de jongeren gaat het om mensen van 12 tot 25 jaar oud. Doordat zij iets lekkerder in hun vel zitten, daalde het percentage jongeren dat denkt aan zelfdoding. Ongeveer 13 procent heeft weleens suïcidale gedachten. Een paar maanden geleden was dit 16 procent.

Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de zomermaanden, en daar is het verbeterde welzijn mede aan te danken. “Jongeren hebben meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, ze kunnen naar buiten, er is zonlicht, ze hebben het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht. Daardoor zijn de mentale problemen wat afgenomen. Maar het welzijn is nog wel duidelijk minder dan vorig jaar”, zegt Michel Dückers, onderzoeker voor het instituut Nivel en bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als een nieuwe golf uitblijft en er geen nieuwe coronamaatregelen nodig zijn, gaat hij ervan uit dat het welzijn in de komende maanden verder verbetert.

Het RIVM laat elke drie maanden zulk onderzoek doen. Dat gebeurt door het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen. Sinds vorig jaar kijkt dat netwerk naar de gevolgen van de coronapandemie voor het welzijn van mensen.

Zowel jongeren als volwassenen hebben moeite om hun oude sociale leven weer op te pakken. Ze voelen volgens het onderzoek “sociaal ongemak”. Dat betekent dat ze het moeilijk vinden om weer onder de mensen te zijn, dat ze bang zijn om nieuwe mensen te leren kennen en dat ze meer afstand tot anderen voelen. Volwassenen zijn bovendien voorzichtig om weer contact met anderen te hebben, omdat ze bang zijn om het coronavirus op te lopen. Ook zeggen ze dat het contact met vrienden en familie in de coronajaren verwaterd is.

Volgens Dückers was er bij de bestrijding van het coronavirus eerst vooral aandacht voor de fysieke kant. “We wilden mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen. Gaandeweg werd duidelijk dat de pandemie en de maatregelen ook mentale gevolgen hebben gehad, dat is ondubbelzinnig zo. En dat ettert nu door in de sociale effecten. Voor onze mentale gezondheid is sociaal contact zo belangrijk.” Hij gaat er wel van uit dat het sociale ongemak tijdelijk is, dat mensen snel weer aanleren om contact met elkaar te hebben.