Rutte: geweld tegen betogers in Iran mag niet onbestraft blijven

Mark Rutte vindt het “onacceptabel dat vreedzame demonstranten ter dood zijn veroordeeld” in Iran. “De daden van het Iraanse regime mogen niet onbestraft blijven”, schrijft de minister-president op Twitter. In het land zijn duizenden betogers gearresteerd en zijn meerderen ter dood veroordeeld.

In Iran gaan sinds half september mensen de straat op om meer vrijheden te eisen. Aanleiding is de dood van Mahsa Amini, die door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar haar niet goed bedekt zou hebben. Sindsdien gaan meer vrouwen zonder hoofddoek de straat op, ook al treden de Iraanse autoriteiten daar hard tegen op.

“De moed van Iraanse vrouwen is onvoorstelbaar”, schrijft Rutte. Hij wijst op sancties die de Europese Unie “mede op Nederlands initiatief” heeft ingesteld tegen Iraanse machthebbers. De premier sluit zijn tweet af met de hashtag #MahsaAmini.

Het kabinet heeft al vaker aandacht gevraagd voor de positie van vrouwen, geweld tegen betogers en de mensenrechten in het algemeen in Iran. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft vorige maand gevraagd om een “grondig onderzoek naar het onrechtmatig gebruik van geweld door het Iraanse veiligheidsapparaat”. Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie zei afgelopen weekend de “hoogste vorm van bewondering” te hebben voor vrouwen van het Iraanse nationale basketbalteam die hun hoofddoek afdeden.