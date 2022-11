Steward heeft te veel alcohol op en krijgt boete

De politie heeft zondag bij een alcoholcontrole op Eindhoven Airport een boete uitgedeeld aan een steward omdat hij te veel had gedronken. De steward van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij werkte aan boord van een vliegtuig dat net aankwam op het Eindhovense vliegveld.

De man kreeg een boete van 1000 euro omdat hij 140 ugl in zijn adem had, oftewel 0,32 promille. “Dit betekende dat hij onder invloed aan boord van het toestel is gestapt”, aldus de politie. Tien uur voorafgaand aan een vlucht mag het vliegtuigpersoneel geen alcohol nuttigen.

In totaal voerde het team van de Landelijke Eenheid 123 alcoholcontroles uit bij leden van het cabine- en cockpitpersoneel.