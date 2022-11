Weinig clubs kijken samen in clubhuis naar WK-duels Oranje

In veel woonkamers zullen maandagmiddag de televisies aan gaan om de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal te kijken, maar in veel kantines van voetbalclubs blijft het dan rustig. Er zijn maar weinig verenigingen die in het clubhuis samenkomen.

Een van de clubs waar mensen maandag wel naar Oranje kunnen kijken, is HC’03 uit het dorp Drempt in de Achterhoek. Oud-international Klaas Jan Huntelaar speelt daar in het zesde elftal. In het clubhuis staat een groot scherm waar in elk geval de groepswedstrijden van Oranje te zien zijn. Trainingen van de jeugd gaan maandag gewoon door, tenzij de spelers liever naar de wedstrijd kijken.

“We zijn niet alleen een kantine, maar ook een dorpshuis. In de Achterhoek heeft een dorpshuis een andere functie dan een normale voetbalkantine. Dat betekent dat iedereen uit het dorp welkom is, niet alleen leden”, legt clubvoorzitter Mart de Kruif uit. Hij heeft geen verwachtingen voor de opkomst. “Dat zullen we maandag zien. In algemene zin is de belangstelling voor het WK matig. Maar ik heb het vermoeden dat de start van het toernooi niet zo belangrijk is, dat het wel gaat leven als de resultaten goed zijn.”

Ook in het clubhuis van SV Leones uit het Gelderse Beneden-Leeuwen is maandag Nederland-Senegal te zien, en ook daar zijn mensen uit het hele dorp welkom. “Wij hebben sinds vorig jaar een nieuw clubhuis, dat we doelbewust hebben ingericht als huiskamer van ons dorp. In Beneden-Leeuwen is momenteel ook bijna geen horeca meer die dit organiseert”, zegt clubsecretaris Maarten Zondag. Leones laat vooralsnog alleen de groepswedstrijden zien, “maar als dat bevalt zetten we het zeker voort.”

Ook bij onder meer SV Spakenburg, SVI uit Zwolle, FC Zutphen en CVV Berkel uit Berkel en Rodenrijs kunnen leden maandag samen naar de openingswedstrijd van het Nederlands elftal kijken.

Clubs als Luctor Heinkenszand uit Zeeland en VELO uit het Zuid-Hollandse Wateringen zijn, net als HC’03 en Leones, van plan om alle poulewedstrijden van Oranje in het clubhuis te laten zien, dus ook het duel van maandag tegen Senegal.

Andere clubs slaan het duel van maandag juist over. Zij vertonen wel de tweede groepswedstrijd, komende vrijdag tegen Ecuador. Dit zijn bijvoorbeeld SVW uit Gorinchem, CSV Oranje Blauw uit Nijmegen, KMD uit Wateringen, The Knickerbockers uit Groningen, VV Kloetinge, VV Almkerk, VV Serooskerke en VV Dieren.