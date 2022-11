Bijna 4,3 miljoen mensen zien eerste wedstrijd Oranje in Qatar

Bijna 4,3 miljoen thuissupporters hebben maandagavond gekeken naar de eerste wedstrijd van Oranje op het WK voetbal in Qatar. De uitzending op NPO 1 was daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek het best bekeken programma van de dag.

Het is een van de slechtst bekeken eerste wedstrijden van het Nederlands elftal op een WK of EK. Alleen het duel van Nederland tegen Denemarken trok in juni 2010 minder kijkers: ruim 4,1 miljoen. De vorige WK-opening van Oranje, tegen Spanje in 2014, werd gezien door zo’n 5,4 miljoen mensen. De opening op het EK van 2020, tegen Oekra├»ne, trok ook ruim 5,4 miljoen kijkers.

De best bekeken start van Oranje tijdens een EK of WK was het EK in 2004. Toen zaten ruim 7,5 miljoen mensen voor de televisie.

Maandagavond scoorden ook de voor- en nabeschouwing van de wedstrijd tegen Senegal goed. Ruim 3,2 miljoen mensen zagen hoe werd nagepraat over de zege (2-0) van Nederland. De voorbeschouwing was goed voor ruim 2 miljoen kijkers.