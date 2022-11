Bijna 94.000 mensen willen abortus uit het Wetboek van Strafrecht

De Tweede Kamer heeft dinsdag een burgerinitiatief ontvangen waarin de politiek gevraagd wordt om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Bijna 94.000 mensen hebben hun handtekening onder het initiatief van omroep BNNVARA en het Humanistisch Verbond gezet. Dat is ruim twee keer zoveel als nodig is om het onderwerp op de agenda van de Kamer te zetten.

Presentatrice Dzifa Kusenuh van BNNVARA overhandigde in de Tweede Kamer een spandoek met het cijfer van het aantal verzamelde handtekeningen voor het initiatief aan de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Volgens Kusenuh moet abortus uit het Wetboek van Strafrecht, omdat het daardoor nog steeds bijdraagt aan het taboe rond dit onderwerp.

Ook vindt ze het belangrijk dat abortus niet meer strafbaar wordt omdat ze zich zorgen maakt vanwege de antiabortuslobby. “Je ziet wel dat in Nederland de antiabortuslobby ook steeds beter georganiseerd wordt en ook heel veel samenwerkt met andere landen in Europa zoals Polen en Hongarije waar die abortuswetgeving onlangs is aangepast. Dus ik denk wel dat we op onze hoede moeten zijn”, vertelt ze bij het radioprogramma De Nieuws BV.

De commissie gaat kijken of het initiatief aan alle voorwaarden voldoet. Als het burgerinitiatief onder meer minstens 40.000 handtekeningen krijgt, wordt het onderwerp behandeld in de Tweede Kamer. BNNVARA werkt bij het burgerinitiatief samen met zijn eigen programma Spuiten en Slikken.

In artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht staat dat mensen die een vrouw een behandeling geven om de zwangerschap af te breken, tot 4,5 jaar gevangenisstraf of een boete tot 22.500 euro kunnen krijgen. Die regel geldt niet voor artsen in ziekenhuizen of erkende abortusklinieken. In de Wet Afbreking Zwangerschap staat dat een abortus tot de 24e week van de zwangerschap is toegestaan. Op dit moment is er ook een verplichte bedenktijd van vijf dagen voordat de abortus mag worden uitgevoerd, maar die regel vervalt op 1 januari 2023.