Bouwen als Gustav Eiffel 

Deze maand lanceerde LEGO een nieuw bouwpakket, pakket 10307: de LEGO Eiffeltoren. Het pakket brak direct de records van hoogste bouwwerk. LEGO bracht eerder al meerdere Eiffeltorens uit, maar nooit eerder was dit bouwwerk zo’n anderhalve meter hoog. 149 centimeter om precies te zijn. Het enorme pakket bevat maar liefst 10.001 onderdelen. Niet alleen de hoogtemaat is groot, want met 57 centimeter breed en 57 centimeter diep is de toren van alle kanten met recht imposant te noemen.

Over het verplaatsen van het bouwwerk is goed nagedacht. De toren is in verschillende delen uit elkaar te halen, zodat het verslepen van de anderhalf meter hoge toren niet nodig is. Daarnaast heeft LEGO handvatten toegevoegd, zodat je de delen makkelijk van de ene ruimte naar de andere kan tillen.

Waarheidsgetrouw

De eerdere Eiffeltorens van LEGO waren daarnaast nog nooit zo waarheidsgetrouw en gedetailleerd. Elke boog, elke balustrade, de liften en elke dwarsverbinding; over elk detail is goed nagedacht en nauwkeurig gekeken naar ware Eiffeltoren. Vanaf elke kant (ook van onderaf) is het uitzicht exact zoals Gustav Eifel dat ooit bedoeld had.

Ook aan de omgeving heeft LEGO aandacht besteed. De toren allen geeft namelijk niet de Franse sfeer, maar ook de bomen, Franse lantaarns en bankjes die je in het echt ook in Parijs ziet, geven een impressie van de sfeer. Vanwege deze details waan je je tijdens en na het bouwen in Parijse sferen.

Unieke ervaring

Het bouwen van deze anderhalve meter hoge Eiffeltoren lijkt een unieke ervaring te zijn. Tijdens het bouwen van de toren volg je exact het bouwplan en bouwproces zoals deze ooit bij de bouw van de echte toren ook is gevolgd.

Vanwege de hoogte, aantal onderdelen en unieke wijze van bouwen, vraagt dit pakket wel enigszins bouwervaring. Daarmee is het pakket dan ook vooral gericht op volwassenen. Door de historische manier van bouwen, de waarheidsgetrouwe details en de Franse sferen, is dit bouwwerk gericht op liefhebbers van geschiedenis, architectuur én reizen.

Legoprijzen

De LEGO Eiffeltoren is voor de echte bouwer dan misschien een must have, maar veel mensen vinden deze grote pakketten al snel prijzig. Zo worden veel pakketten verkocht voor meer dan vierhonderd euro. Het is daarom nooit verkeerd om goed te speuren naar LEGO aanbiedingen. De kortingen op het internet kunnen hoog oplopen, bij sommige pakketten wel tot vijftig procent, een hoop als je je LEGO graag goedkoper wil inslaan.

Ook de Eiffeltoren heeft een prijskaartje. Dit unieke bouwwerk is voor die prijs dan wel een pronkstuk in je LEGO-collectie.