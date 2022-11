Bushoff aan de slag als Kamerlid na vertrek van Arib

Julian Bushoff is dinsdag geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. De 25-jarige PvdA’er vult de blauwe Kamerzetel op die voormalig fractiegenoot Khadija Arib heeft achtergelaten. Oudgediende Arib liet enkele weken geleden spoorslags het Binnenhof achter zich nadat er een onderzoek was aangekondigd naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door haar in de periode dat zij Tweede Kamervoorzitter was, van 2016 tot 2021.

Bushoff verruilt de gemeenteraad van Groningen, waar hij al op zijn 21e fractievoorzitter van de PvdA werd, voor de landelijke politiek. Hij gaat zich bezighouden met zorg en binnenlandse zaken. Het kersverse Kamerlid is niet de jongste in Tweede Kamer. Dat is Habtamu de Hoop (24), eveneens van de nu weer volledige negenkoppige fractie van de sociaal-democraten.

De Groninger kon in de Kamer plaatsnemen nadat oud-Kamerleden Gijs van Dijk en Kirsten van den Hul ervoor hadden gekozen om niet terug te keren. Zij stonden hoger op de kandidatenlijst voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021.