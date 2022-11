Ex-vriend vermiste Silvana Heber verdacht van moord

De ex-vriend van de sinds dagen vermiste Silvana Heber (36) wordt verdacht van moord. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekend. De rechter-commissaris in Den Bosch heeft het voorarrest van de 41-jarige Marlon B. dinsdag met veertien dagen verlengd.

De 36-jarige vrouw uit Hoogeloon wordt sinds zaterdag vermist. Diezelfde dag nog werd haar ex-vriend opgepakt. Politie en justitie vrezen voor het leven van Silvana Heber. “Van de vrouw is sinds haar verdwijning niets meer vernomen en dat baart ons zorgen. Wij houden er sterk rekening mee dat Silvana het slachtoffer is geworden van een misdrijf”, aldus het OM dinsdag. “Meerdere factoren maken dat wij vermoeden dat de verdachte meer weet over het lot van Silvana.”

De afgelopen dagen hebben agenten, vrijwilligers en het Veteranen Search Team in de bossen en het buitengebied bij haar woonplaats vergeefs naar de vrouw gezocht. Ook werden speurhonden en een helikopter ingezet. Daarnaast doorzocht de politie de nieuwe woning van Silvana, en de woning van haar ex-vriend, waar ze met haar dochters woonde. Een woordvoerster van de politie kon niet zeggen waar de dochters nu zijn.

Familieleden van de vrouw sloegen zaterdagochtend alarm toen Silvana niet kwam opdagen voor een afspraak. De politie startte direct daarna een onderzoek, gevolgd door een zoektocht, die tot nog toe zonder resultaat bleef. Dinsdagavond zoekt de politie na aanwijzingen in een bosgebied aan de Halfmijl bij Hoogeloon.

De politie is dringend op zoek naar getuigen. “Het vinden van Silvana heeft de allerhoogste prioriteit voor de politie”, laat het OM dinsdag weten. “We zijn op zoek naar mensen die weten waar Silvana is en naar mensen die beschikken over camerabeelden uit de nabije omgeving. Alle informatie is daarbij welkom. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die vrijdagavond of zaterdagochtend opvallende zaken hebben gezien rond de woning aan de Dyckmeesterstraat of de Hoofdstraat in Hoogeloon. Mogelijk hebben ze de verdachte rond die tijd zien rijden in zijn auto, een zwarte Mercedes-Benz.”

Politie en justitie doen verder geen mededelingen omdat de verdachte in beperkingen zit en alleen met zijn advocaat mag praten. Volgende week woensdag beslist de Raadkamer over het verlengen van zijn voorarrest.