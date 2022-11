Geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch door breuk spoorstaaf

Vanwege een breuk in een spoorstaaf in Rosmalen rijden er dinsdag geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch. De breuk moet eerst gerepareerd worden voordat er weer treinen mogen rijden, aldus ProRail.

De breuk in de spoorstaaf zit in een spoorwegovergang tussen het beton. Daardoor kost de reparatie volgens ProRail meer tijd dan gebruikelijk. Hoelang de werkzaamheden gaan duren, is nog niet duidelijk. Dat heeft onder andere te maken met de weersomstandigheden, zo meldt het spoorbedrijf.

Reizigers moeten er de hele dinsdag rekening mee houden dat er geen treinen rijden tussen Nijmegen en Den Bosch. ProRail adviseert om een reisplanner te checken voor vertrek.