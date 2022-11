Kamer wil meer greep op politiebegroting

De Tweede Kamer wil meer greep krijgen op het geld dat wordt uitgegeven aan de politie. Op de begroting staat nu nog één post voor de politie. Dat betekent dat het parlement het bedrag wel kan ophogen of verlagen, maar verder kunstgrepen moet uithalen om invloed uit te oefenen. Daar moet een eind aan komen, vindt een meerderheid.

De Tweede Kamer heeft de Raad van State gevraagd of het misschien mogelijk is om de politiebegroting op te splitsen, zodat de Kamer meerdere knoppen krijgt om aan te draaien. Dat kan, staat in het advies uit 2019. Zo zouden er aparte posten kunnen worden genoemd voor de uitgaven aan personeel van de landelijke politie en de verschillende regio’s, en voor bijvoorbeeld huisvesting, vervoer en ICT. De Kamer vraagt het kabinet om de begroting zo in te richten als in het advies is voorgesteld.

Als de begroting wordt opgesplitst, kan de Tweede Kamer met amendementen aanpassingen doen op iedere post. Het parlement kan dat nu alleen doen aan de hand van moties, waardoor de invloed minder dwingend is.

De Kamer heeft voor de huidige begroting ook een aantal moties aangenomen. Het parlement heeft een motie van BBB-voorvrouw Caroline van der Plas aangenomen dat er opnieuw gekeken moet worden naar de verdeling van het politiebudget voor het platteland. Daar is te weinig politie, aldus de motie, terwijl agenten er hard nodig zijn.

Het parlement vindt verder dat het Team Bedreigde Politici van de politie de komende drie jaar meer geld moet krijgen. Die afdeling heeft het de voorbije jaren steeds drukker gekregen. Deze motie kwam van de PVV. Partijleider Geert Wilders is de meest bedreigde en daarom zwaarst beveiligde politicus van het land.