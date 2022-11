Kamermeerderheid: mysteryguest inzetten tegen stagediscriminatie

Een meerderheid in de Tweede Kamer vraagt het kabinet om mysteryguests langs te sturen bij stagebedrijven om te controleren of zij zich schuldig maken aan discriminatie. De regeringspartijen zijn verdeeld over dit plan van DENK. De grootste coalitiepartij VVD heeft tegen de motie gestemd, terwijl D66, CDA en ChristenUnie voor zijn.

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil voorkomen dat mbo-studenten worden gediscrimineerd door eerstejaars de optie te geven een stage te krijgen zonder te hoeven solliciteren. De bewindsman is zijn plannen voor deze zogeheten ‘stagematching’ nog aan het uitwerken en hoopt deze klaar te hebben voor het schooljaar 2023/24 begint. De meeste Kamerleden vinden dat dit probleem moet worden opgelost, maar over de manier waarop verschillen de meningen.

Stephan van Baarle van DENK vindt stagediscriminatie een “hardnekkig probleem” en wil daarom een stapje verder gaan door mysteryguests in te zetten. Dat houdt in dat inspecteurs zich voordoen als iemand die op zoek is naar een stage om er zo achter te komen of ze worden gediscrimineerd. Het Kamerlid hoopt zo te signaleren wanneer bedrijven zich schuldig maken aan stagediscriminatie, om daarna met ze in gesprek te gaan. Hij hoopt ook dat er een afschrikwekkende werking vanuit gaat.

Zohair El Yassini van de VVD is ook tegen stagediscriminatie maar vindt de inzet van mysteryguests niet het juiste instrument om dit tegen te gaan. Het stuit zijn partij tegen de borst dat dit plan uitgaat van “wantrouwen naar ondernemers”. Daarmee is hij het niet alleen oneens met de andere coalitiepartijen, maar ook met Dijkgraaf, die zich eerder positief heeft uitgelaten over de motie.

Samen met het CDA-Kamerlid Harry van der Molen heeft El Yassini een motie ingediend die het kabinet vraagt een variant van stagematching te onderzoeken waarin mbo-studenten kunnen kiezen tussen twee organisaties, die op hun beurt kennis mogen maken met twee studenten. Dit plan moet ondernemers en studenten meer keuzevrijheid geven. Ook deze motie is gesteund door de Tweede Kamer.