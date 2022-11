Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Silvana Heber

De politie heeft dinsdagavond een lichaam gevonden in de zoektocht naar de vermiste Silvana Heber. Dit is gebeurd in een bosgebied tussen Vessem en Veldhoven (Noord-Brabant). De politie houdt er rekening mee dat het gaat om Silvana.

De politie zocht in het gebied na niet nader omschreven “aanwijzingen”. Het stuk bos is aan het oog onttrokken met grote zwarte schermen.

Silvana verdween afgelopen zaterdag. Sindsdien is van de 36-jarige vrouw niets meer vernomen. De politie arresteerde vlak na haar vermissing haar 41-jarige ex-vriend. De rechter-commissaris verlengde dinsdag het voorarrest van deze man met veertien dagen. Justitie verdenkt hem van moord op Silvana.